Латвия заявила, что «никогда не была» в составе СССР

Балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им «оккупированы», заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя публикацию Министерства иностранных дел России.

На странице МИД России в Twitter появился пост о том, что в начале 90-х годов страны Балтии обрели независимость. Отмечалось, что это событие породило надежду на превращение балтийских республик СССР в современные и демократические правовые государства, однако этого так и не произошло.

Глава латвийского внешнеполитического ведомства заявил, что МИД России якобы «лжет». «Здесь никогда не было советских балтийских республик», – написал Ринкевичс в Twitter.

По его словам, балтийские страны «были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость и теперь являются современными, независимыми и правовыми государствами».

Российское посольство в Латвии, комментируя нервную реакцию Ринкевичса, задалось вопросом, каким образом «согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством». «Нельзя выйти, предварительно не войдя», – подчеркивается в заявлении российской миссии в Facebook.

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.