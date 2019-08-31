Пушков ответил на жалобы Латвии на «советскую оккупацию»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что балтийские республики якобы никогда не входили в СССР, а были им «оккупированы».

«Глава МИД Латвии Ринкевичс благополучно родился в советском роддоме, ходил в советский детсад, лечился в советских больницах, учился в советской школе. Он это называет жизнью в оккупации. Он не знает, что такое оккупация», – написал Пушков в Twitter.

«Есть глупость, есть большая глупость и есть его заявления», – добавил сенатор.

Российское посольство в Латвии ранее подчеркивало, что «согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством». В дипмиссии отмечали, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.