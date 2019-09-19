СВР подключили к поиску виновных в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии

Служба внешней разведки России ведет сбор данных о том, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали», – сказал ТАСС глава СВР Сергей Нарышкин. Он повторил, что данные собираются.

При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в якобы причастности к атаке, заметил: «Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств».

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Вскоре после этого Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам на Саудовскую Аравию. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты». Эр-Рияд утверждает, что в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии якобы использовались высокоточные крылатые ракеты Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.