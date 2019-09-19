Турции предложили купить МС-21 и SSJ-100

Турецким авиакомпаниям предложили приобрести российские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet 100, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации», – передает его слова «Интерфакс».

Также Россия представила Турции в Стамбуле истребитель Су-35 и самолет-амфибию Бе-200ЧС.

В понедельник среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет, отправившись из Жуковского в Стамбул.

27 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган вместе посетили Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, посмотрев летную программу. В программе авиашоу в том числе был представлен пассажирский самолет МС-21-300.