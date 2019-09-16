Самолет МС-21 впервые вылетел за пределы России

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул, сообщает источник с места событий.

По сообщению источника, МС-21 прибыл в аэропорт Ататюрк для участия в фестивале «Технофест» в 13.26 по местному времени, передает ТАСС.

Перелет в Турцию стал международным дебютом МС-21, впервые он был публично продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019.

Напомним, 27 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 стали зрителями летной программы, в которой были представлены новейшие образцы российской авиационной техники. В программе авиашоу впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300.

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