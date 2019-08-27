Путин и Эрдоган стали зрителями авиашоу МАКС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 стали зрителями летной программы, в которой были представлены новейшие образцы российской авиационной техники.

Первой в небе над Жуковским Путин и Эрдоган увидели группу вертолетов Ми-171А2, Ми-26Т2В, «Ансат», Ка-32А11ВС, боевой ударный вертолет Ка-52, Ми-17В-5, Ми-24П, Ка-226.80. В авиашоу участвовали также вертолеты Ми-28НМ и Ми-38Т передает РИА «Новости».



В программе авиашоу МАКС-2019 впервые был представлен и пассажирский самолет МС-21-300. Также в небо над Жуковским поднялись такж самолет Як-152, истребитель МиГ-35, SSJ-100 и группа из четырех истребителей пятого поколения Су-57. Вместе с Су-34 и Су-35 они показали групповой пилотаж.

Напомним, ранее во вторник Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57.