Знаменитую теорию Стивена Хокинга о черных дырах опровергли

Исследователи из Массачусетского технологического института (США) доказали, что черные дыры не имеют так называемых волос, о которых утверждал физик-теоретик Стивен Хокинг.

Хокинг полагал, что у черных дыр есть «мягкие волосы» – фотоны с почти нулевой энергией, благодаря которым часть информации просачивается из черных дыр наружу, а не поглощается ими полностью, пишет «Российская газета» со ссылкой на Live Science.

Считалось, что энергия таких частиц света настолько мала, что ее практически невозможно зафиксировать приборами.

В 2017 году была зарегистрирована гравитационная волна, которая прокатилась по всей Земле. Она была зафиксирована лазерным интерферометром гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Волна стала результатом столкновения двух черных дыр в далеком космосе. Спустя два года ученые заново исследовали ее и пришли к вводу, что черные дыры являются «лысыми».

«Когда физики говорят, что у черных дыр нет «волос», то они имеют в виду, что эти астрофизические объекты очень просты. Теоретически черные дыры отличаются друг от друга только тремя факторами: скоростью вращения, массой и электрическим зарядом. Но в реальном мире их отличие сводится, в основном, только к массе и скорости. Физики называют такие «лысые» объекты «керровскими черными дырами», – отметил ведущий автор исследования Максимилиано Изи, физик из Массачусетского технологического института.

По его словам, отсутствие «волос» делает черные дыры практически уникальными – этим они отличаются от почти всех других объектов во Вселенной.

В качестве примера ученый привел колокол, звон которого зависит от ряда факторов, в том числе от материала, формы и размера. А черные дыры, согласно теории об отсутствии «волос», – это все однородные сингулярности.

«Секрет всего этого заключается в том, что форма волны – паттерн растяжения и сжатия – кодирует информацию об источнике, который и произвел эту гравитационную волну», – добавил Изи.

Простейшая часть изученной формы волны возникла после того, как две черные дыры слились в одну большую черную дыру. Она продолжала «звенеть» некоторое время, посылая избыточную энергию в космос в виде гравитационных волн – это то, что астрофизики называют «процессом отбоя».

Данные гравитационно-волновых наблюдений в результате сошлись с прогнозом о строении черных дыр, который ранее был предложен сторонниками теории «лысых» черных дыр.

В начале года ученые из израильского Научного института им. Вейцмана в Реховоте заявили о получении в лабораторных условиях стимулированного излучения, предсказанного исследователем Стивеном Хокингом.