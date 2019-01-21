Ученые получили доказательство излучения Хокинга

Ученые из израильского Научного института им. Вейцмана в Реховоте заявили о получении в лабораторных условиях стимулированного излучения, предсказанного исследователем Стивеном Хокингом.

Исследование израильских ученых опубликовано Science Alert, передает «Российская газета».

Отмечается, что знаменитый физик обосновал теорию существования электромагнитного излучения в 1974 году, его назвали излучением Хокинга.

Ученый тогда предсказал, что черная дыра теряет больше материи, чем поглощает, что приводит к тому, что объект начинает испаряться и взрывается.

Общая теория относительности не предполагает излучение черной дырой электромагнитных сигналов, но Стивен Хокинг полагал, что объект все же излучает что-то, просто само излучение слишком слабое, чтобы его можно было обнаружить с помощью приборов.

Израильские ученые спроектировали лабораторную модель физики черной дыры, в качестве материала было применено фотонно-кристалическое оптоволокно, а источником света стал инфракрасный лазер.

В ходе опытов было установлено, что свет замедляется при проникновении в волокно. Исследователи направляли по два сверхбыстрых импульса лазерного излучения разной длины волны, в результате которого был имитирован эффект горизонта событий.

Ученые применили дополнительный свет для этой системы, что увеличило мощность излучения с отрицательной частотой. «Негативный» свет использовал энергию из горизонта событий, а это верный признак существования излучения Хокинга.

«Оно является гораздо более общим явлением, чем предполагалось. Это может произойти всякий раз, когда создаются горизонты событий, будь то астрофизика или свет в оптических материалах», – пояснил один из авторов исследования Ульф Леонхардт.

Стивен Хокинг – британский физик-теоретик, космолог, писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии Кембриджского университета. Хокинг вместе с другим ученым Роджером Пенроузом разработал несколько теорем о гравитационной сингулярности в рамках общей теории относительности и теоретическому предсказанию выделения черными дырами излучения.

Хокинг скончался 14 марта 2018 года на 77-м году жизни, не дожив до подтверждения своей теории менее года.