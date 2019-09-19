Приз лучшему европейскому вратарю получил имя Льва Яшина

Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в издании.

Номинанты на приз будут объявлены 21 октября, приз вручат 2 декабря во время проведения церемонии вручения приза «Золотой мяч», говорится в сообщении на сайте France Football.

Лев Яшин – вратарь московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

Напомним, Лев Яшин стал первым и единственным вратарем, который в 1963 году получил «Золотой мяч».

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