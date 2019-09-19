Эксперты: Губернаторы новой волны готовы к современным вызовам

Трое избранных губернаторов российских регионов в четверг принесли присягу и вступили в должность – Александр Осипов в Забайкалье, Олег Кувшинников в Вологодской области и Радий Хабиров в Башкирии. Российские политологи оценили значимость «управленцев новой волны» для регионов.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, как и большая часть избранных в этом сентябре глав регионов, это человек который прошел подготовку в так называемой «школе губернаторов» (программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе ВШГУ). Это момент, который хотелось бы отметить в качестве самого главного», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Она отметила, что выпускники «школы губернаторов» – это люди, которые готовы к современным вызовам и обладают всеми необходимыми управленческим компетенциями, понимая, что прямая коммуникация с избирателями крайне важна.

«В общем, так я и вижу губернаторов будущего – это управленцы, владеющие современными управленческими практиками и умеющие общаться с людьми», – сказала политолог.

«Я крайне позитивно оцениваю тот факт, что в России есть место, где управленцы могут развивать свои навыки. Понятно, что из пустого человека «школа губернаторов» не сделает хорошего главу региона. Но здесь учитываются задатки, потенциал будущих губернаторов, происходит их качественный отбор и дальнейшее профессиональное обучение», – резюмировала эксперт.

«Если говорить о фигуре Олега Кувшинникова, сохранившего пост губернатора Вологодской области, то перед началом нового срока можно говорить о том, что сейчас изменилась структура опыта, полученного им входе управления регионом», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август.

Она отметила, что Кувшинников в ходе своей предвыборной кампании показал, что он открыт и умеет коммуницировать с жителями региона. Кроме того, стартовало много дополнительных социальных проектов, направленных на поддержку многодетных семей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пенсионеров и предпенсионеров.

«Процент голосов, полученный Кувшинниковым, достаточно высокий, но надо помнить, что второй срок всегда тяжелее, чем первый. На предшественника сослаться не получится, и люди будут спрашивать строже. И вот это, наверное, самый главный вызов для Кувшинникова на грядущие пять лет», – констатировала Алена Август.

«Чтобы понять, насколько позитивно для Башкирии вступление в должность губернатора Радия Хабирова, достаточно посмотреть на результаты выборов», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Оглушительный результат. Это при том, что была огромная медийная атака на Хабирова со стороны структур, приближенных к Навальному. Какие-то расследования, какая-то чернуха. Несмотря на все это, а может даже и вопреки, Хабиров победил. Потому что уровень его поддержки в регионе высок. И когда блогеры и прочие пытаются очернить человека, которого любят в республике, их родного героя, это производит обратный эффект», – подчеркнул политолог.

По словам эксперта, Хабиров – большая надежда, как для Башкирии в целом, так и для каждого жителя региона в частности.

«Человек с большим опытом и крепкими связями на федеральном уровне. Он в свое время работал на высокой должности в Администрации президента. Стоит поздравить жителей республики, потому что в их жизни продолжается светлая полоса. Хабиров показал высокую эффективность, он подготовленный человек, успел решить большой объем проблем», – сказал Мартынов.

Политолог также напомнил, что Хабиров стоял у истоков создания партии «Единая Россия», и «не прятал партийный значок на выборах». «Хабиров посчитал это для себя невозможным. И это тоже сыграло огромную роль в том, что его выбрали», – заключил Алексей Мартынов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, победитель выборов главы Башкирии Радий Хабиров сегодня официально вступил в должность руководителя региона. Кроме того, в Чите состоялась церемония вступления в должность новоизбранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова, а в Вологде принял присягу переизбранный глава региона Олег Кувшинников.

На прошедших выборах Осипов набрал 89,61%голосов, опередив соперников с большим отрывом. В общей сложности, за него проголосовали 248 тыс. 558 жителей Забайкалья. Кандидат от «Единой России» Олег Кувшинников победил на выборах главы Вологодской области с 60,79%. А в Башкирии с подавляющим преимуществом – 82,02% – победу одержал Радий Хабиров.

8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что свежеизбранные губернаторы создали «эффект надежды».