Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Победитель выборов главы Башкирии Радий Хабиров официально вступил в должность руководителя региона, инаугурация прошла в зале госсобрания республики.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина», – передает ТАСС текст присяги, которую Хабиров произнес на русском и башкирском языках.

В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Напомним, 10 сентября избирательная комиссия Башкирии утвердила итоги голосования на выборах главы региона, признав победителем врио руководителя республики Радия Хабирова.

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