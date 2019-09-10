Хабиров победил на выборах главы Башкирии

Избирательная комиссия Башкирии утвердила итоги голосования на выборах главы региона, признав победителем врио руководителя республики Радия Хабирова.

«Главой Республики Башкортостан избран Хабиров Радий Фаритович, 1964 года рождения, место жительства город Уфа, временно исполняющий обязанности главы республики, выдвинут партией «Единая Россия», – сказала председатель комиссии Илона Макаренко, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. Состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня.

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