Вологодский облизбирком объявил победу Кувшинникова на выборах губернатора

Действующий руководитель региона Олег Кувшинников избран губернатором области, он набрал 60,79% голосов. Результаты голосования утвердила избирательная комиссия Вологодской области.

«Сегодня состоялось заседание Избирательной комиссии Вологодской области, подписан итоговый протокол, установлены итоги голосования. Выборы состоялись, с результатом в 60,79% победил Кувшинников Олег Александрович. Единогласно, без особых мнений протокол был подписан», – сообщил ТАСС председатель областного избиркома Денис Зайцев.

О победе Кувшинникова стало известно в понедельник 9 сентября.

