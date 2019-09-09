Кувшинников побеждает на выборах в Вологодской области после обработки 100% протоколов

Действующий губернатор Вологодской области, кандидат от «Единой России» Олег Кувшинников побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

«Олег Кувшинников лидирует на выборах с результатом в 60,79%. Кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова получила 25,18%, Маргарита Савоськина от «Справедливой России» – 7,81%, Алексей Рылеев от «Родины» – 1,92%, Вадим Петриенко от «Народного альянса» – 1,53%», – приводит ТАСС слова председателя областного избиркома Дениса Зайцева.

Отметим, что Кувшинников лидировал на протяжении всего периода подсчета голосов.

Кувшинников возглавляет Вологодскую область с декабря 2011 года, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года он одержал победу, получив 62,98% голосов избирателей при явке в 29,7%. На нынешних выборах явка составила 44,32%.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

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