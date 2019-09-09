Кувшинников побеждает на выборах губернатора Вологодской области

Губернатор Вологодской области, кандидат от «Единой России» Олег Кувшинников после обработки 99,38% протоколов участковых избирательных комиссий побеждает на выборах руководителя региона, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, по итогам обработки 99,38% протоколов Кувшинникова поддержали 60,87% голосовавших избирателей, передает ТАСС.

На втором месте на выборах губернатора Вологодской области оказался кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова с результатом 25,15%, на третьем – Маргарита Савоськина от «Справедливой России» (7,78%), на четвертом – Алексей Рылеев от «Родины» (1,92%). Вадим Петриенко от «Народного альянса» получает 1,53% голосов.

Кувшинников возглавляет Вологодскую область с декабря 2011 года, на губернаторских выборах 14 сентября 2014 года он одержал победу, получив 62,98% голосов избирателей при явке в 29,7%. На нынешних выборах явка составила 44,32%.

Избранным на должность руководителя субъекта России считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (50% плюс 1 голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.