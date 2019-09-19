В России отметили нехватку рабочих рук

В большинстве регионов России отмечена нехватка рабочего персонала. Так, одними из самых дефицитных стали сварщики, слесари, грузчики и сборщики.

Эксперты компании HeadHunter выяснили, что россияне испытывают все меньше тяги к физическому труду. Поэтому сейчас наиболее востребована среди работодателей профессия шлифовальщика (100 вакансий на три резюме), а также фасовщика, швеи и оператора станков, сообщает «Коммерсант».

Однако, если говорить о массовых профессиях, то в наибольшем дефиците оказались врачи. В 64 из 75 рассматриваемых регионах отмечена нехватка этих специалистов. На втором и третьем месте – профессии сварщика и слесаря (28 и 27 регионов соответственно).

А вот в Москве и Санкт-Петербурге нужны специалисты, связанные с бизнесом и IT (ERP-консультант в Москве и CRM-специалист в Санкт-Петербурге).

Эксперты также отметили, что по степени востребованности госслужба (8,7 резюме на одну вакансию) уже догнала сферу искусства (8,8 претендентов на место).

При этом ситуация с нехваткой рабочих рук не укладывается в концепцию перехода на четырехдневную рабочую неделю, об этом ранее заявили в РАНХиГС.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев ранее допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, и поручил Минтруду представить до конца сентября свою позицию о перспективах нововведения.

Однако 13 сентября Медведев заявил, что сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и почему это может оказаться бесполезным для России.