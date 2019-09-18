Украина и Донбасс не согласовали обмен пленными

Представители Киева и Донбасса не смогли согласовать условия обмена пленными на заседании Контактной группы на встрече в Минске, сообщил информированный источник.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Также известно, что Украина отказалась подписывать «формулу Штайнмайера».