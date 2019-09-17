Спикер Рады заявил о выборах в Донбассе только по украинским законам

В Донбассе выборы на территории, которую сейчас не контролирует Киев, могут состояться исключительно по законам Украины, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Его спросили об особом статусе для Донбасса, но спикер ушел от ответа на вопрос. Разумков заявил, что у Киева есть время для «более детального изучения» и «доработки» различных «сценариев». Только после этой работы можно будет начать дискуссию о продлении действия закона об особом статусе, передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Напомним, Киев начал подготовку пакета предложений для жителей Донбасса, а также разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками. При этом украинские власти отказали ополченцам в полной амнистии.

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