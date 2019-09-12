Зеленский заявил о разработке карты по Минским договоренностям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками.

«Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с четкими сроками», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».

Также украинский лидер заявил, что лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи планируют обсудить «формулу Штайнмайера», передает ТАСС.

Вместе с тем Зеленский признал, что дата встречи «нормандской четверки» до сих пор не определена.

«Даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных – это приоритетные задачи», – отметил украинский президент.

При этом он добавил, что намерен в ближайшее время обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным сроки проведения встречи, хотя и не будет лично видеться с ним до «нормандской четверки».

Напомним, в Кремле считают, что эффективными для урегулирования конфликта в Донбассе могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским соглашениям.