Киев начал подготовку пакета предложений для жителей Донбасса

Украинские власти готовят пакет предложений для упрощения жизни на территории Донбасса, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения для наших людей, который оказались по ту сторону», – передает его слова RT.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о ремонте моста в Станице Луганской, после которого Киев должен предложить развести силы в этом районе. Пристайко добавил, что Украина готова «упростить жизнь» людям в Донбассе.

«Для этого нужны возможности, чтобы люди смотрели телевидение и слушали радио», – сказал он, пояснив, что это входит в пакет, который готовят в украинском правительстве. Этим документов, сказал Пристайко, жителям Донбассу покажут отличие нового правительства Украины от старого.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками.