Венгрия не пустила Украину на саммит НАТО

Из-за разногласий с Венгрией Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что «на топ политическом уровне» Киев лишен возможности сотрудничать с Североатлантическим альянсом, так как взаимодействие с НАТО блокируется Венгрией, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Украины подчеркнул, что данную проблему нынешняя власть «унаследовала», вопрос пока «не решен». Для того, чтобы НАТО пригласило представителей Украины на саммит в Лондон, альянс должен прийти к консенсусу, но «Венгрия не меняет свою позицию».

Напомним, Будапешт требует вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Украина обвиняет Венгрию в том, что та пытается создать свой анклав на украинской территориии.