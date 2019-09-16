В Германии нашли правильное определение для воссоединения России с Крымом

События в 2014 году в Крыму не подпадают под определение «аннексия», это правильнее называть словом «сецессия», пишет немецкое издание InfoSperber со ссылкой на профессора Гамбургского университета, преподавателя философии права и уголовного права Райнхарда Меркеля.

Хотя западные СМИ говорят, что Россия «аннексировала» Крым, в действительности жители полуострова сами решили присоединиться к России, пишет InfoSperber. Меркель подчеркивает, что сомнений в том, что результат референдума соответствовал истинному желанию подавляющего большинства жителей полуострова, никаких нет, в связи с чем и называть произошедшее «аннексией» нельзя, передает RT.

Однако власти Крыма, пишет немецкое издание, нарушили украинскую конституцию и международное право, когда приняли решение провести голосование и реализовав его результаты. Россию же законы другого государства ни к чему не обязывали, указывает Меркель. Нарушением со стороны Кремля он считает разрешение войскам передвигаться за пределами военной базы и признание результатов референдума.

Присутствие на полуострове российских солдат в 2014 году он называет признаком «замаскированной аннексией». По его словам, «аннексия» – это насильственный захват территорий, и такое абстрактное определение оставляет пространство для ложных интерпретаций, одно из которых и легло в основу обвинений Запада в адрес России.

«Но это пропаганда», – подчеркивает эксперт.

Он говорит, что в Крыму произошла «сецессия» – объявление государственной независимости, подтвержденное результатами референдума, и отделение от Украины. Он объяснил, что отделение, референдум и присоединение исключают возможность «аннексии», даже если эти действия совершены с нарушениями норм международного права. Разницу между «аннексией» и «сецессией» можно, по его словам, проиллюстрировать разницей между словами «отобрать» и «принять».

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».