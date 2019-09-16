Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа посетить Пхеньян, сообщает южнокорейской издание JoongAng Ilbo.

По имеющимся у издания сведениям, приглашение содержится в письме, переданном Трампу в августе 2019 года, передает ТАСС.

Издание отмечает, что в послании северокорейский лидер также предложил президенту США провести третий раунд переговоров на высшем уровне.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

Напомним, 9 сентября Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын якобы предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.

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