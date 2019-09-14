В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах.

Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. Как пояснили в ПФР, этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы, передает «Российская газета».

Также выплаты могут уменьшить из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. Задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения.

Кроме того, ПФР может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. Переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом удержания не могут превышать 20% установленной пенсии.

Отмечается, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.

Ранее правительство поддержало идею негосударственных пенсий в 55 и 60 лет.

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