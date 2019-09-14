Оскорбившая тулунцев чиновница объяснила свое отсутствие на работе

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которая якобы назвала жертв паводка в городе Тулун «быдлом», объяснила, почему не выходит на работу.

Алашкевич заявила, что ее отпуск еще не закончился. При этом выяснилось, что отпуск чиновницы закончился еще 6 сентября, передает РЕН ТВ.

На вопрос о том, вернется ли она работу, Алашкевич не ответила.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе общения 2 сентября с жителями Тулуна прокомментировал ситуацию с якобы назвавшей людей «быдлом» начальницей пресс-службы губернатора Иркутской области.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

Сообщалось, что власти региона начали служебное расследование.

Сама чиновница утверждала, что запись сфальсифицировали. В аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что если подозреваемая в обвинениях пострадавших от паводка в Иркутской области чиновница вновь выйдет на работу в прежнем статусе, это будет поводом для вопросов к местным властям.