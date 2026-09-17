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    Цены на топливо толкают французов на социальный взрыв
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    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    22 комментария
    17 сентября 2026, 18:06 • Новости дня

    Вещание французского телеканала France 24 запретили в Гвинее

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Гвинеи полностью запретили вещание французского телеканала France 24 в стране из-за оскорблений в адрес президента республики Мамади Думбуя.

    Регулятор медийного рынка Гвинеи запретил вещание французского новостного телеканала France 24 на территории всей страны, передает ТАСС. В сообщении Высшего органа по коммуникациям (ВОК) Гвинеи, опубликованном порталом Guinee News, уточняется, что запрет распространяется на любые технические средства, включая спутниковое и кабельное телевидение, мобильные приложения, веб-сайты и социальные сети.

    «Разрешение на вещание на территории отзывается. Аккредитация прессы всех его корреспондентов, специальных представителей и сотрудников France 24 в Гвинее отзывается с немедленным вступлением в силу», – говорится в заявлении ведомства. Решение вступило в силу немедленно.

    Власти Гвинеи объяснили свой шаг продолжающимися оскорблениями в адрес президента республики Мамади Думбуя со стороны France 24, а также вопиющим нарушением суверенитета страны.

    Руководство телеканала ранее отказалось выполнить официальное предписание регулятора и прекратить использование оскорбительных выражений в адрес главы государства.

    Запрет на вещание был введен для сохранения общественного порядка, стабильности государственных институтов и имиджа страны.

    Как передает агентство AFP, в новостном выпуске France 24 от 14 сентября Мамади Думбуя был назван «президентом-путчистом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией.

    Ранее власти Нигера ввели запрет на вещание французского телеканала France 24. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя распустил правительство страны в феврале 2024 года.

    16 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции

    Le Figaro: С острой нехваткой топлива столкнулось 10% АЗС Франции

    Перебои с топливом на АЗС начались во Франции
    @ Gerard Bottino/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране, пишет газета Le Figaro.

    Кризис с горючим охватил каждую десятую французскую заправку, испытывающую дефицит хотя бы одного вида нефтепродуктов, передает RT со ссылкой на газету Le Figaro. Резкий скачок стоимости бензина спровоцировал в социальных сетях призывы к протестам и блокировке средиземноморских нефтебаз.

    Пресс-секретарь правительства Франции Мод Брежон прокомментировала развитие топливного кризиса. «Ситуация становится всё более сложной в последние недели», – подчеркнула она.

    В ответ на угрозу масштабных забастовок Макрон потребовал от кабинета министров полной мобилизации. Глава государства поручил оперативно наладить поставки горючего и стабилизировать ценообразование на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

    Весной французские власти призвали Еврокомиссию расследовать работу европейских нефтеперерабатывающих заводов.

    Комментарии (11)
    17 сентября 2026, 16:22 • Новости дня
    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции

    Экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции

    Юшков назвал причины дефицита топлива на заправках во Франции
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перебои с топливом во Франции вызваны сразу несколькими факторами – от напряженности на Ближнем Востоке и ограничений на российский экспорт дизеля до возможной ошибки TotalEnergies в расчетах поставок, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее французские власти начали мобилизовывать усилия, чтобы обеспечить потребителей необходимыми объемами топлива.

    «Перебои с топливом на французских АЗС вызваны комплексом причин. Первая – изменение логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, после ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти. «У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», – пояснил эксперт.

    В результате растут цены на топливо и усиливается конкуренция за углеводороды. Это, по словам Юшкова, стало второй причиной перебоев во Франции.

    Эксперт допускает, что французская энергетическая компания TotalEnergies могла ошибиться в расчетах и направить повышенные объемы топлива на более выгодные рынки. При этом в США сейчас высокие цены на дизель, а азиатские страны активно наращивают закупки.

    «На топливном рынке возникла брешь: приобрести нужный объем топлива невозможно, а европейские перерабатывающие мощности не позволяют оперативно нарастить производство», – пояснил собеседник. В итоге дефицит напрямую ощутили французские потребители.

    Еще один фактор связан с российским экспортом дизельного топлива. Россия долгое время оставалась одним из крупнейших поставщиков дизеля на мировой рынок, однако сейчас действует ряд ограничений на его вывоз. «Правительство ввело запрет на поставки, чтобы обеспечить российский внутренний рынок», – напомнил Юшков.

    Выход из кризиса, по мнению эксперта, в первую очередь связан с ценовым регулированием. Он считает, что Франции следует отказаться от искусственного сдерживания цен. «Если власти Пятой республики не будут ограничивать цены, то их рост сделает рынок более привлекательным для поставщиков – и поставки топлива наладятся. Однако попытки одновременно сдерживать цены и добиваться насыщения рынка чреваты еще большими проблемами», – рассуждает экономист.

    По словам Юшкова, европейский рынок устроен так, что поставщики сами выбирают наиболее выгодных покупателей. Поэтому Парижу придется рассчитывать прежде всего на рыночные механизмы. Быстро решить проблему, однако, не получится: перебои затрагивают весь мировой рынок.

    «Покупателям придется и дальше жестко конкурировать друг с другом. Ситуация на глобальном рынке ухудшается. Саудовская Аравия ничего не поставляет, дата открытия Ормузского пролива неясна, США и Иран не готовы идти на переговоры. Уровень напряженности не снижается – значит, дефицит топлива будет сохраняться», – заключил Юшков.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству мобилизовать усилия для обеспечения страны топливом и контроля за ростом цен. «Цель на ближайшие дни и недели – обеспечить поставки, в том числе за счет других стран», – добавила представитель французского кабмина Мод Брежон. По ее словам, власти также изучают возможность «смягчения» требований к НПЗ и снижения цен или контроля за их ростом, пишет Le Figaro.

    Брежон уточнила, что около 10% АЗС во Франции испытывают трудности с поставками как минимум одного вида топлива. Большинство из этих заправок входит в сеть TotalEnergies. На вопрос о недовольстве населения пресс-секретарь ответила, что правительство не исключает возможность введения новых мер, поскольку ситуация становится все более сложной.

    Резкий рост цен на топливо спровоцировал призывы к протестам с упоминаниями движения «желтых жилетов» и блокады нефтехранилищ. В ночь на 15 сентября несколько десятков рыбаков перекрыли въезд на нефтебазу в коммуне Фос-сюр-Мер на юге Франции. За день до этого акция прошла также близ коммун Сет и Порт-Вандр.

    Один из демонстрантов рассказал, что из-за подорожавшего топлива и «не адаптированных к условиям работы правил» рыбаки фактически не могут выходить в море. «Конечно, дело не только в цене на дизельное топливо. Мы не ищем конфликта. Мы оказались на грани банкротства», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что из-за конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива Евросоюз потратил на импорт энергоресурсов 90 млрд евро. «При этом мы не получили ни одной дополнительной молекулы энергии», – посетовала она. По ее словам, странам Европы следует удвоить усилия по развитию возобновляемой и атомной энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 00:16 • Новости дня
    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной

    Ефремов и Нагалев заявили о связи боевиков в Мали с Францией и Украиной

    Освобожденные в Мали россияне заявили о связи боевиков с Францией и Украиной
    @ кадр из видео «Раптли»

    Tекст: Антон Антонов

    Освобожденные из плена боевиков в Сахаре россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев рассказали, что боевики в Мали связаны с Францией и Украиной.

    Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и находились в плену боевиков в Сахаре до августа 2026 года, передает РИА «Новости».

    Все это время террористы держали пленников на цепях круглосуточно. По словам Нагалева в интервью телеканалу RT, тяжелее всего было переносить жару и местных змей. Сначала боевики выдавали пленникам по полтора литра воды на двоих в сутки, позднее воду стали давать в большем объеме, но качество ее ухудшилось.

    Освобождать от цепей заложников боевики позволяли крайне редко. «Отвязывали, может быть, раз в два-три месяца – постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись, а в эти моменты ты начинаешь ходить, ноги не слушаются», – рассказал Ефремов.

    Ефремов признался, что за все время плена они с Нагалевым почти не задумывались о будущем – все дни слились в сплошной туман.

    По его мнению, за боевиками, удерживавшими их в плену, стоят французы. Нагалев добавил, что за террористами стоят Франция и Украина, а также все, кто не поддерживает Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двое россиян, находившихся в плену у малийской вооруженной группировки, были освобождены и доставлены в Ливию при посредничестве местных военных.

    Бывшие бойцы Группы Вагнера провели в неволе 755 дней после захвата в июле 2024 года в районе Тинзауатена.

    В МИД России заявили о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    15 сентября 2026, 04:00 • Новости дня
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    Грушко: Россия учтет присоединение Финляндии к ядерной инициативе Франции
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию вынуждает Москву учитывать эту позицию при военном планировании, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе, передает ТАСС.

    «Этот шаг подрывает режим нераспространения, ослабляет его, ослабляет региональную безопасность, европейскую безопасность и, в конечном счете, конечно, абсолютно не способствует безопасности самой Финляндии», – заявил Грушко.

    Дипломат отметил, что подобное решение не отвечает интересам самой Финляндии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что Москва рассматривает произошедшее как новую реальность, которую придется учитывать при дальнейшем военном планировании.

    По словам замминистра, Россия учтет присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе в своем военном строительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии сообщило о присоединении страны к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценок этого решения Хельсинки, сославшись на необходимость изучения деталей.

    Грушко заявил, что Москва учтет намерения европейских стран размещать ядерное оружие при обновлении перечня приоритетных военных целей.

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    17 сентября 2026, 09:27 • Новости дня
    Рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за цен на топливо

    Французские рыбаки парализовали порт Ниццы протестами против подорожания топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо, полностью парализовав движение морского транспорта.

    Рыбаки ранним утром заблокировали порт Ниццы в знак протеста против резкого роста цен на топливо. В результате было полностью парализовано движение морского транспорта, судно Corsica Ferries вынуждено ожидать в море, передает ТАСС со ссылкой на Nice-Matin.

    Недовольные рыбаки также заблокировали и другие порты на юге Франции: Фронтиньян, Сет, Фос-сюр-Мер, Пор-ла-Нувель и Ле-Гро-дю-Руа. Протестующие рассматривают возможность проведения аналогичных акций в Марселе и Тулоне.

    Средняя стоимость топлива во Франции резко выросла после начала войны США и Израиля против Ирана. По словам представителя рыболовецкого объединения региона Прованс – Альпы – Лазурный берег Кристин Поншарро, стоимость дизельного топлива для рыболовецких судов выросла с 60 центов до 1,2 евро за литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной рост цен на топливо лишил французов дальних поездок на праздники.

    В прошлом году полицейские задержали более 300 человек на массовых акциях. Прошлой осенью правоохранители применили дубинки для разгона протестующих во Франции.

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    14 сентября 2026, 22:01 • Новости дня
    При подрыве военного автомобиля в Сомали погибли трое солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-востоке Могадишо в Сомали произошел взрыв заложенного у дороги фугаса, в результате которого погибли трое военнослужащих и еще двое получили ранения.

    Трагедия с участием машины сил безопасности случилась в районе Дайнииле, передает ТАСС. Взрывное устройство сработало прямо на пути следования патруля.

    Местный портал Baidoa Online со ссылкой на источники в правоохранительных структурах подтвердил потери среди личного состава. Уточняется, что автомобиль подорвался на заложенном у дороги фугасе.

    Местные правоохранительные органы оцепили территорию для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в столице Сомали произошла стрельба у резиденции бывшего премьер-министра страны.

    Осенью прошлого года боевики группировки «Аш-Шабаб» атаковали базу полицейского спецназа на юге Могадишо.

    Весной 2025 года в результате взрыва на территории военного лагеря для новобранцев погибли 11 человек.

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    15 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Лавров: Макрон поехал в Африку отговаривать лидеров от саммита Россия – Африка

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Африку, чтобы отговаривать лидеров континента от визита на саммит Россия – Африка в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе по украинскому урегулированию, пишет ТАСС.

    По словам Лаврова, подозрения российского МИД опираются на некоторые факты. Глава ведомства выразил уверенность, что французский лидер будет всячески препятствовать приезду африканских друзей на высшем уровне на саммит, который пройдет в Москве в следующем месяце.

    Третий саммит Россия – Африка запланирован на 28–29 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров сообщил о планах президента Ганы посетить саммит Россия – Африка в Москве.

    Министр также анонсировал участие президента Мозамбика в предстоящем саммите.

    Кроме того, МИД заявил об ожидании председателя комиссии Афросоюза Али Юсуфа на саммите в Москве.

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    16 сентября 2026, 20:44 • Новости дня
    Сборная ЮАР по футболу отказалась от игры с Россией

    Сборная ЮАР по футболу из-за плотного графика отказалась от игры с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная Южно-Африканской Республики по футболу отклонила предложение провести товарищеский матч с российской национальной командой осенью текущего года из-за высокой загруженности календаря.

    Федерация футбола Южной Африки не приняла предложение Российского футбольного союза о проведении товарищеской встречи сборных России и ЮАР, пишет Sport24. Стороны обсуждали возможность организации игры в сентябре-октябре или ноябре. Африканская сторона отклонила оба варианта, сославшись на слишком плотный график выступлений своей национальной команды.

    В сентябре у ЮАР намечены игры с Гвинеей и Эритреей, а 4 октября команда проведет товарищескую встречу с Египтом. В ноябрьское международное окно «Бафана-Бафана» (так зовут команду болельщики) сыграет два матча квалификации Кубка африканских наций против Кении.

    Ближайший матч сборная России проведет 29 сентября против Ирана. За последние годы команды встречались дважды: в 2023 году игра в Тегеране закончилась ничьей 1:1, а в 2025 году россияне победили в Волгограде со счетом 2:1. Кроме того, 3 октября в Екатеринбурге состоится игра с Намибией, а 6 октября в Нижнем Новгороде пройдет встреча с Нигерией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал товарищескую встречу сборных России и Ирана в Казани. Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж сообщил о подготовке к данному матчу.

    Ранее сообщалось, что генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов запланировал организацию четырех игр национальной команды в 2026 году.

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    16 сентября 2026, 22:52 • Новости дня
    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке Франции

    Макрон потребовал «полной мобилизации» усилий на топливном рынке

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официального представителя правительства Франции Мод Брежон, рассматривается вопрос о «повышении гибкости регулирования на общеевропейском уровне», в частности, в отношении нефтеперерабатывающих заводов.

    Острая проблема стоимости бензина вызывает обеспокоенность на самом высоком государственном уровне, поэтому в среду президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной мобилизации» усилий, касающихся «поставок» и «сдерживания цен» на топливо, сообщила официальный представитель правительства по итогам заседания Совета министров, пишет Le Figaro.

    «Для президента Республики главная цель на ближайшие дни и недели – гарантировать надежность поставок и обеспечить необходимые объемы, в том числе за счет взаимодействия с другими странами», – заявила Мод Брежон.

    Она упомянула о работе над «возможностью повышения гибкости регулирования на общеевропейском уровне», чтобы, в частности, «несколько смягчить требования» для нефтеперерабатывающих заводов. Цель этих мер – «максимально снизить цены или, по крайней мере, сдержать их рост», отметила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перебои с топливом на АЗС начались во Франции. Цена литра дизельного топлива во Франции достигла отметки в 2,3 евро. Министр экономики страны Ролан Лескюр предупредил о длительном характере текущего топливного кризиса.

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    15 сентября 2026, 12:41 • Новости дня
    Пьер де Голль: США преувеличили роль в освобождении Европы

    Пьер де Голль раскритиковал американский фильм о роли США в освобождении Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль заявил, что был потрясен американским фильмом, преувеличивающим роль США в освобождении Европы от нацистской оккупации.

    Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль рассказал, что был потрясен американским фильмом, в котором утверждалось, что США в одиночку освободили Европу от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на сессии «Код Непокоренных: память против постправды» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, сообщает РИА «Новости».

    Де Голль вспомнил, что в 1944 году его тетю отправили в концлагерь Равенсбрюк, а двоюродная бабушка, сестра Шарля де Голля, тоже была отправлена в концлагерь за участие в движении Сопротивления. По его словам, родственники были скромными людьми и не любили говорить о пережитом шоке, поэтому увиденный фильм особенно поразил его: он задался вопросом, во что оказалась втянута его семья.

    Де Голль напомнил о решающей роли Советского Союза в победе над нацистской Германией и огромных потерях советского народа. Он подчеркнул, что современному поколению важно привить навыки аналитического мышления, а образовательная система должна вернуться к подлинным историческим фактам, назвав восстановление исторической справедливости и объяснение правды детям повседневным долгом и повседневной борьбой.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пьер де Голль заявил о необходимости вступления Франции в БРИКС.

    Ранее он назвал глупыми лозунгами первые заявления нового главкома ВСУ.

    Пьер де Голль рассказал о своих планах получить российское гражданство.

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    15 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Суд во Франции присудил Ким Кардашьян один евро компенсации за ограбление

    AP: Суд во Франции присудил Ким Кардашьян один евро компенсации за ограбление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский суд присудил американской телезвезде Ким Кардашьян компенсацию в размере одного евро по делу о крупном вооруженном ограблении в Париже, пишет Associated Press (AP).

    Суд во Франции удовлетворил требования американской телезвезды Ким Кардашьян по делу о вооруженном нападении 2016 года, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP. Знаменитости присудили символическую сумму.

    Бывший администратор отеля, пострадавший во время инцидента, получит 109 тыс. евро. Изначально мужчина запрашивал 550 тысяч, однако его адвокат назвал итоговое решение победой. Самой гостинице выплатят 50 тыс. евро. Стилисту Кардашьян Симоне Бреттеру, как и телезвезде, одобрили компенсацию в один евро.

    Ограбление произошло в октябре 2016 года во время Недели моды в Париже. Несколько мужчин в масках ворвались в номер гостиницы и, угрожая огнестрельным оружием, забрали все личные украшения модели. Общая стоимость похищенного составила девять млн евро, при этом одно кольцо оценивалось в четыре млн евро.

    В августе злоумышленник проник в калифорнийское поместье Ким Кардашьян.

    В январе преступники ограбили высокопоставленного китайского чиновника в Париже.

    Летом 2024 года неизвестные похитили чемодан с драгоценностями у бывшего тренера ЦСКА Зико во французской столице.

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    15 сентября 2026, 20:40 • Новости дня
    Премьер Франции распорядился заморозить госрасходы для экономии бюджета

    BFMTV: Премьер Франции Лекорню распорядился заморозить госрасходы в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава французского правительства Себастьян Лекорню направил письмо министрам, распорядившись не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году, за исключением оборонной сферы, для сокращения дефицита бюджета, сообщил телеканал BFMTV.

    Лекорню распорядился заморозить государственные расходы на 2027 год. Исключение составит лишь финансирование оборонного сектора, сообщает телеканал BFMTV. «Лекорню просит, чтобы расходы государства, за исключением сферы обороны, остались в 2027 году на уровне 2026 года», – сказано в сообщении телеканала.

    Отмечается, что заморозка затронет исключительно траты центрального аппарата, не касаясь местных администраций и социального обеспечения.

    В своем обращении премьер-министр указал на сложную экономическую ситуацию во Франции. Учитывая уровень инфляции, сохранение расходов на прежней отметке фактически приведет к их снижению. Ранее министр финансов Ролан Лескюр подтвердил, что власти не смогут достичь цели по снижению дефицита бюджета ниже 5% в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года премьер-министр Себастьян Лекорню утвердил бюджет страны без одобрения парламента.

    Летом президент Эммануэль Макрон заявил о досрочном достижении целевого уровня финансирования армии. На прошлой неделе Министерство экономики и финансов Франции снизило прогноз роста ВВП на 2026 год до 0,5%.

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    16 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Угандийский фермер привез на МФМ кофе в подарок Путину

    Угандийский фермер привез в подарок Путину кофе

    Tекст: Катерина Туманова

    Угандиец Дэвис Акампурира привез президенту России Владимиру Путину выращенный на собственной ферме кофе, надеясь договориться о поставках продукта в Россию.

    Участник Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге Дэвис Акампурира из Уганды привез Владимиру Путину в подарок кофе собственного производства, передает РИА «Новости».

    В 2024 году на фестивале в Сириусе молодой человек встречался с российским лидером и просил стать его наставником, на что тот в шутку назвал его сыном.

    На фестивале в Екатеринбурге угандиец заявил, что сам вырастил, собрал и упаковал зерна на своей ферме.

    «Я выращиваю кофе и привез президенту Путину две упаковки премиального угандийского кофе», – рассказал Акампурира.

    Он выразил надежду на новую встречу с российским лидером, чтобы обсудить возможные поставки продукции в Кремль.

    По словам Акампуриры, Уганда производит лучший кофе в мире. Привезенный подарок призван символизировать плодородную землю, упорный труд и богатство его родины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова объяснила статус Африки как континента будущего. Участник четырех молодежных фестивалей из Дании сорвал овации в Екатеринбурге.

    Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало 10 тыс. участников.

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    16 сентября 2026, 17:58 • Новости дня
    Президент Зимбабве назвал Путина братом

    Президент Зимбабве Мнангагва назвал Путина братом на фестивале в Хараре

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Россию другом, а президента Владимира Путина – братом, отметив добрые отношения между двумя странами.

    Заявление главы африканского государства прозвучало на открытии Фестиваля русского языка и культуры в Хараре, передает ТАСС. Заместитель министра начального и среднего образования Зимбабве Энджелин Гата процитировала слова лидера страны.

    «Россия – это наши друзья. Россияне очень поддерживают нас, а президент Путин практически как брат для меня, нас объединяют добрые отношения. Проведение Фестиваля русского языка и культуры в Зимбабве является хорошим начинанием», – привела она слова главы государства.

    Замминистра подчеркнула, что фестиваль представляет собой праздник дружбы и образования, помогающий молодежи выстраивать мосты взаимопонимания между народами.

    Посол России в Зимбабве Сергей Бердников также поприветствовал участников мероприятия. Дипломат отметил, что Москва высоко ценит взаимный интерес граждан двух стран к культуре друг друга.

    Он выразил радость по поводу растущего участия зимбабвийской молодежи в международных фестивалях в России и увеличения числа студентов из Зимбабве в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года Владимир Путин провел переговоры с Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.

    Российский лидер поблагодарил африканского коллегу за личное участие в торжествах по случаю Дня Победы.

    До этого глава МИД Зимбабве Амон Мурвира назвал политические отношения между двумя странами великолепными.

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