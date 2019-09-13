В Кремле предупредили о последствиях возврата к работе оскорбившей жителей Тулуна чиновницы

Если подозреваемая в обвинениях пострадавших от паводка в Иркутской области чиновница вновь выйдет на работу в прежнем статусе, это будет поводом для вопросов к местным властям, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Если эта чиновница выйдет на работу в этом же качестве, то тогда это будет повод для того, чтобы задать соответствующие вопросы», – приводит его слова ТАСС.

Так Песков отреагировал на сообщения о том, что чиновница, по одним данным, отстранена от исполнения обязанностей, а по другим – находится в отпуске.

Президент Владимир Путин в ходе общения 2 сентября с жителями Тулуна, пострадавшего от паводка, прокомментировал ситуацию с якобы назвавшей людей «быдлом» начальницей пресс-службы губернатора Иркутской области Ириной Алашкевич.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет меры», – заявил глава государства.

После власти региона начали служебное расследование. Сама чиновница утверждает, что запись сфальсифицировали. В аудиозаписи нашли признаки монтажа, однако расследование продолжилось.

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