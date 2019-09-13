Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что Россия продемонстрировала искренний подход в вопросе поставок зенитных ракетных систем С-400.

«Россия продемонстрировала искренний подход (в вопросе поставок С-400). Как в вопросе совместного производства, так и в вопросе предоставления кредита. Они также согласились ускорить сроки поставок (С-400). Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе», – цитирует Эрдогана ТАСС со ссылкой на Reuters.

Кроме того, турецкий лидер уточнил, что новый саммит Турции, России, Германии, Франции по вопросу сирийского урегулирования может пройти уже в октябре.

«В начале октября в Турции может пройти четырехсторонняя встреча между Турцией, Россией, Германией и Францией. Мы обсудим ситуацию в сирийском Идлибе и тему беженцев», – отметил он.

Ранее в Турции рассказали, что поставленные Россией ЗРК С-400 будут полностью готовы к эксплуатации к июню 2020 года.