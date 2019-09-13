Генсек ООН создал комиссию по расследованию авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал комиссию из трех человек для расследования авиаударов по сирийской провинции Идлиб. Комиссия начнет работу 30 сентября, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь создал комиссию для расследования серии инцидентов на северо-западе Сирии в идлибской зоне деэскалации, установленной согласно соглашению между Россией и Турцией. Комиссию возглавит представитель Нигерии генерал Чикадибиа Обиякор, в нее также войдут представительница Сингапура Джанет Лим и представительница Португалии Мария Сантос-Паис», – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Напомним, 1 сентября ВВС США нанесли авиаудар в зоне деэскалации Идлиб в Сирии, не уведомив Россию или Турцию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД