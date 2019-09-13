В банк Порошенко пришли с обысками

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало обыски в «Международном инвестиционном банке», принадлежащем экс-президенту страны Петру Порошенко.

Обыски проводятся в связи с делом о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что АО «Международный инвестиционный банк» был зарегистрирован в 2008 году, одним из главных акционеров на 1 января 2019 года был Петр Порошенко (60%).

Ранее в пятницу Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в работу судей.

В отношении экс-президента расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.