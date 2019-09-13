Порошенко на допросе спросили об украинских военных в Керченском проливе

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, о чем его спрашивали на допросе в Государственном бюро расследований (ГБР). По его словам, следователей интересовал вопрос об украинских военных в Керченском проливе.

«В ГБР задавали вопросы по делу Керченского пролива. Им не достаточно решения Международного трибунала, который признал право Украины пользоваться украинским Керченским проливом, украинским Азовским морем, побережьем Мариуполя и Бердянска, где ВМС Украины несут береговую охрану», – написал Порошенко в Twitter.

Напомним, бывший украинский президент пришел на допрос в ГБР по делу о возможном вмешательстве в работу судей.

25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. В начале сентября в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом все моряки были переданы Украине.