Южная Осетия заявила об активизации грузинских силовиков на границе

Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил об активизации деятельности министерства внутренних дел Грузии на отдельных участках государственной границы.

«Полагаем, что активность грузинских силовиков на югоосетино-грузинском участке государственной границы направлена на дестабилизацию обстановки, размывание режима госграницы и создание предпосылок для эскалации напряженности», – передает заявление КГБ Южной Осетии информагентство «Рес».

Сообщается, что сотрудники МВД Грузии обследуют местность напротив населенного пункта Гром Цхинвальского района, а также проводят подготовительные работы для установки дополнительных наблюдательных пунктов (НП) или блокпостов.

Кроме того, в Адзви Горийского муниципалитета произошло увеличение численности личного состава грузинской полиции с восьми до 40 человек, говорится в заявлении. Увеличение личного состава МВД Грузии с шести до 12 человек замечено в населенных пунктах Адзвистави и Ахалубани Горийского муниципалитета, а в Хурвалети начаты строительные работы по установлению поста полиции МВД Грузии.

В начале сентября комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что страна закрыла границу с Грузией.

Южная Осетия в августе обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). МИД Южной Осетии назвал это фактическим «вторжением» вооруженного подразделения МВД Грузии.

В ответ республика начала усиление границы с Грузией.

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