Южная Осетия закрыла границу с Грузией

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что страна закрыла границу с Грузией.

«В связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков границы Грузии с Южной Осетией и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне, в целях обеспечения безопасности населения РЮО временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы «Раздахан» и «Синагур», – сообщило КГБ Южной Осетии, передает РИА «Новости».

Работу в указанных местах пересечения государственной границы планируется возобновить после «нормализации обстановки», добавили в ведомстве.

Южная Осетия обвинила Грузию в незаконном строительстве блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста (Цнелис). Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что это фактически вторжение вооруженного подразделения МВД Грузии.

В ответ республика начала усиление границы с Грузией. В парламенте Южной Осетии предупредили, что любые провокации, нарушающие территориальную целостность страны, будут пресекаться всеми возможными способами, включая силовые.