В России готовят масштабную программу обновления городского транспорта

Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, в которую войдут десять городов, а инвестиции составят 340 млрд рублей, сообщили СМИ.

Инициатором программы стал ВЭБ.РФ, который рассчитывает получить под это средства ФНБ, пишет «Коммерсант».

На старте речь идет о десяти пилотных проектах в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани.

Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, из которых 196 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд рублей потратят на реконструкцию инфраструктуры.

«Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах. У ВЭБ.РФ есть для этого все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты», – заявил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции (106 млрд руб.), 25% – капитальный грант, 60% – заемные средства. При этом объем софинансирования из федерального бюджета не превысит 3 тыс. рублей на жителя города и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов, на что потребуется 707 млрд руб. инвестиций. Помимо автобусов будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук) в 15 городах, включая Омск, Самару, Краснодар, Красноярск, Уфу и другие.

Напомним, в апреле на обновление трамвайного парка в Улан-Удэ было выделено более 770 млн рублей.