На обновление трамвайного парка в Улан-Удэ выделено более 770 млн рублей

На ремонт трамвайных путей и обновление трамвайного парка в Улан-Удэ из федерального бюджета в рамках Плана социального развития точек экономического роста («Единая субсидия») выделено более 770 млн рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«В Улан-Удэ крайне старый трамвайный парк с устаревшим депо и трамвайными путями. Притом, что трамваи очень популярный вид общественного транспорта в столице Бурятии. С просьбой обновить трамваи выступали жители республики, они оставили десятки предложений на сайте, которые собирались для включения в Национальную программу развития Дальнего Востока», – заявил Козлов, слова которого приводятся на сайте Минвостокразвития.

Он отметил, что после обработки многочисленных просьб министерством было принято решение инициировать выделение средств на капитальный ремонт путей и закупку новых трамваев в Улан-Удэ. В частности, на ремонт 6,5 километров трамвайных путей в городе выделено 280,39 млн рублей, на приобретение трамвайных вагонов – 493,162 млн рублей. Работы по ремонту трамвайных путей завершатся в 2020 году.

«Хочу подчеркнуть, что Минвостокразвития выступает за то, чтобы новые трамвайные вагоны были приобретены исключительно у российских производителей. Это наша позиция», – добавил Козлов.

Благодаря тому, что Бурятия вошла в состав Дальневосточного федерального округа, она может рассчитывать на поддержку из федерального бюджета по линии Минвостокразвития. Республика получит шесть млрд рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию 74 социальных объектов. Почти половину (36) мероприятий занимают строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. Еще 13 мероприятий – по линии спортивных объектов. Также будут капитально отремонтированы городская больница №4 и Республиканская больница им. Семашко.

Планы социального развития точек экономического роста («Единая субсидия») созданы в каждом дальневосточном регионе. Первые объекты начали строить и реконструировать в 2018 году. К 2021 году по всему Дальнему Востоку будут построены, отремонтированы, модернизированы больше 400 социальных объектов (школы, поликлиники, больницы, детские сады, спортивные и культурные учреждения, автодороги). На реализацию из федерального бюджета выделят 94 млрд рублей.