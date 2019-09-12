Мосэкомониторинг подтвердил загрязнение воздуха на западе Москвы

В районе Очаково на западе Москвы периодически фиксируется превышение уровня вредных веществ в воздухе, заявили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

«На территории рядом с промзоной в Очаково проводились проверки инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с прокуратурой. Кроме того, «Мосэкомониторингом» в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, и выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей, станции периодически фиксируют кратковременные превышения по взвешенным частицам (пыль), оксиду углерода и диоксиду азота», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что на промзоне в Очаково много предприятий, которые могли бы быть источниками выбросов. В том числе там есть предприятия федерального уровня контроля.

«Также сообщаем, что превышения фиксируются в ночные часы», – заявили в пресс-службе.

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