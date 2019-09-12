Полиция вернула футболисту сборной часы на 23 млн рублей

Краснодарские полицейские задержали подозреваемого в краже наручных часов футболиста «Краснодара» и сборной России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Жертвой похитителя стал бразильский нападающий ФК «Краснодар» Ари, который получил в 2018 году российский паспорт, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

«По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 млн рублей... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый», – пояснила Волк.

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Несколько часов он успел сбыть, другие спрятал в подвале заброшенного дома.

Похищенное имущество было передано полицейскими законному владельцу.

В 2018 году у нигерийского футболиста Нванкво Кану украли 10 тыс. евро в Москве, похитителей задержали позднее.