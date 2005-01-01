У звезды мирового футбола по пути из Лондона в Москву украли 10 тыс. евро

Звезда нигерийского футбола 2000-х годов Нванкво Кану прилетел в Москву из Лондона и обнаружил, что у него украли 10 тыс. евро; где именно он лишился своих денег, пока не ясно.

Бывший форвард лондонского «Арсенала» и миланского «Интера» обнаружил пропажу 10 тыс. евро в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Нванкво Кану обратился в российскую полицию. Однако неясно, где пропали деньги – в лондонском аэропорту Хитроу или в Москве.

Футболист собирался лететь в Калининград, где проведет свой первый матч его национальная сборная.

Нванкво Кану завершил карьеру в 2012 году, провел 87 матчей за сборную Нигерии, забил 12 голов. В 1999-2004 годах играл за лондонский «Арсенал», где провел 119 матчей и забил 30 голов.