Выяснилось, кто украл деньги у звезды мирового футбола в Москве

Полицейские задержали двух грузчиков по подозрению в краже крупной суммы денег у звезды нигерийского футбола Нванкво Кану.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево были установлены и задержаны два грузчика 1988 и 1982 годов рождения, которые осуществляли разгрузку багажа рейса «Лондон - Москва» и совершили кражу денежных средств из багажа пассажира», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, следственным отделом Западного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («кража»), проводятся следственные мероприятия.

Похищенные 11 тыс. долларов изъяты и «в скором времени будут возвращены владельцу», уточнила Волк.

Ранее в воскресенье нигерийский футболист Нванкво Кану, прилетевший в Калининград из Лондона через Москву, обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли 10 тыс. евро.

В полиции отметили, что пропажу футболист обнаружил уже в калининградской гостинице.