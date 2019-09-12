Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика занялись следователи

Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю начал проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи опрашивают школьника и его родителей, а также директора школы и педагога, которая сделала замечание мальчику, сообщается на сайте ведомства.

СК также намерен рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий.

Администрация школы в городе Сосновоборске попыталась отстранить четвероклассника от занятий из-за прически, которую он сделал, копируя своего кумира – футболиста Златана Ибрагимовича.

В учебном заведении считают, что внешний вид ребенка нарушает внутренний устав. Директор школы предложила родителям перевести его на домашнее обучение.

Между тем министерство образования Красноярского края направило предостережение школе, передает РИА «Новости».

«В эту школу было направлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа Сосновоборска прописала, что запрещаются нестандартные прически, и привести его в соответствии с законом», – сообщили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что школа не имеет права настаивать на домашнем обучении мальчика или отстранении его от занятий.

Министр образования региона Светлана Маковская лично извинилась перед родителями школьника. По ее мнению, нестандартная прическа – личное дело учеников. Школа имеет право установить рекомендации к одежде обучающихся, но не более того.

Мальчика активно поддержали пользователи социальных сетей – они стали выкладывать фото со своими стрижками и рассказывать истории о них. Кроме того, российские пользователи оставляют просьбы помочь школьнику и на странице самого Златана Ибрагимовича.

«Привет, Златан, пожалуйста, помоги своему фанату, которого травят учителя из-за такой же, как у тебя, прически» – пишут в комментариях на странице футболиста в Instagram с хештегом #Прохорунужнатвояпомощь.

«Дорогой Прохор! Любая негативная реакция взрослых (и не только) на твою «непохожесть» - это банальная зависть и желание сделать с собой тоже что-то необычное, но они боятся осуждения. Выгляди так, как тебе хочется » - передаёт тебе моя 74-летняя бабуля и я. :) pic.twitter.com/2UULhP3bYX — Черника (@NatashaChernika) 10 сентября 2019 г.

Дорогой Прохор!Это я,работаю помощником нотариуса и через пару лет сама стану нотариусом.Учась в универе, носила яркий мейкап и дико-цветные волосы.Ни одна живая душа во"взрослом"мире не скажет тебе ни слова по поводу того,как ты хочешь выглядеть,кем бы ты ни был. Самовыражайся pic.twitter.com/NPJQvlYiTU — Lady Lamb (@io_leoneleeroy) 10 сентября 2019 г.