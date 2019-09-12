Эксперты оценили выбор замены самолету Ан-2

«Завод УЗГА уже выпускает самолеты регионального класса L-410, которые выполняют те же задачи, что и Ан-2», – сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя выбор разработчика легкого самолета – замены советского «кукурузника». При этом эксперт выразил сомнение в возможностях УЗГА, так как завод – в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик.

«Изначально речь вроде как шла о том, что заменой «кукурузнику» может стать другая машина» – новосибирская разработка ТВС-2ДТС «Байкал», – напомнил руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

В четверг стали известны результаты открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену «кукурузников» Ан-2 – самолетов, которые начали производить еще в конце 1940-х годов, и чей оставшийся «на ходу» парк требует скорейшей замены. Победителем был объявлен екатеринбургский Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

В конце августа Минпромторг заявил, что Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал». Но, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, именно «Байкалом» (а не «разработками на его основе») предполагалось заменить Ан-2.

Так в 2018-м сообщалось о том, что производство «Байкалов», разработанных новосибирским СибНИА имени Чаплыгина, будет развернуто на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода уже в нынешнем году. С 2021 по 2025 год завод планировал поставить не менее 200 таких машин. «Новосибирский вариант – там и двигатель нормальный, и авионика нормальная, самолет в основном базируется на конструкции Ан-2, это биплан, его взлетно-посадочные характеристики схожи с Ан-2», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот Советского Союза, бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

О том, что рассматривается замена Ан-2 именно на «Байкал», который будут собирать в Улан-Удэ, еще в апреле говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Но потом заместитель Мантурова отметил, что в чистом виде «Байкал» не устраивает, поэтому будет разрабатываться такой самолет новой модификации», – отмечает Гусаров. Было заявлено, что «Байкал» – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. Разработку замены «откатили» на стадию конкурса. В конце августа в екатеринбургском УЗГА заявили, что собираются создать девятиместный моноплан на замену советскому «кукурузнику».

Как отмечают эксперты, в УЗГА предлагают создать подкосный моноплан, то есть речь идет о фактическом продолжении проекта Ан-14 «Пчелка», который разрабатывался под руководством конструктора Олега Антонова в 1965-1972 годы, но так и не пошел в производство. «Байкал» же представлял собой биплан – фактически модификацию более раннего Ан-2, разработки конца 1940-х годов. Второй момент – на екатеринбургском заводе заявили, что их разработка будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тонны – в полтора раза меньше, чем у «Байкала», который весит 7,4 тонны. При этом, судя по заявлению Минпромторга, заказ подразумевает, что самолет должен вмещать до 14 человек.

У УЗГА есть опыт производства подобных самолетов – сейчас предприятие собирает L-410 (чехословацкую разработку 1969 года), самолет того же класса, что и Ан-2, но больше и двухмоторный, пояснил Гусаров. В то же время он отметил, что УЗГА – «в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик, и в этом ключе не совсем понятно, какое воздушное судно предприятие может создать». Поэтому собеседник не исключил, что в итоге основной заменой «кукурузника» может стать доработанная и обновленная модификация ТВС-2ДТС «Байкал».

При этом не следует забывать, что острая проблема срочной замены отработавших свой срок Ан-2 не решается, отмечают эксперты. «Президент Владимир Путин озаботился тем, почему регулярно и массово не выпускаются отечественные самолеты малого класса для региональных линий, которые могли бы связывать сельскую местность с областными центрами, – напомнил заслуженный летчик Олег Смирнов. – Глава государства определил типы таких самолетов, посоветовавшись с Минпромторгом. Но министерство смогло предложить тот же аналог Ан-2 (другого за 30 лет там так и не придумали), и сейчас оно мечется – так чтобы выполнить указание президента».

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