Эксперты оценили выбор замены самолету Ан-2

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12 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:54  |  vz.ru
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Россия и Саудовская Аравия разошлись в цене на нефть

Эксперты ждут продолжения падения цен на нефть Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Рынок нефти лихорадит: черное золото то дорожает, то уходит вниз. Многие ждут продолжения падения цен на нефть. Однако Россию это беспокоит не так сильно, как Саудовскую Аравию. Саудитам нужна более дорогая нефть, тогда как российская экономика чувствует себя вполне стабильно и при текущих ценах. В четверг цена на нефть может совершить новый рывок. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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Выборы оказались хорошим лекарством для власти

Дмитрий Ольшанский, публицист
Парадокс в том, что московские выборы – с их протестным голосованием, умным голосованием, внезапным проигрышем тех, кто «по плану» должен был победить, – это хорошее лекарство для власти, сплошная польза, а вовсе не яд. Подробности...
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              Эксперты оценили выбор замены самолету Ан-2

              «Кукурузник» Ан-2   12 сентября 2019, 11:34
              Фото: Валерий Морев/ТАСС
              Текст: Дарья Рыночнова,
              Михаил Мошкин

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              «Завод УЗГА уже выпускает самолеты регионального класса L-410, которые выполняют те же задачи, что и Ан-2», – сказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт Роман Гусаров, комментируя выбор разработчика легкого самолета – замены советского «кукурузника». При этом эксперт выразил сомнение в возможностях УЗГА, так как завод – в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик.

              «Изначально речь вроде как шла о том, что заменой «кукурузнику» может стать другая машина» – новосибирская разработка ТВС-2ДТС «Байкал», – напомнил руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

              В четверг стали известны результаты открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену «кукурузников» Ан-2 – самолетов, которые начали производить еще в конце 1940-х годов, и чей оставшийся «на ходу» парк требует скорейшей замены. Победителем был объявлен екатеринбургский Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

              В конце августа Минпромторг заявил, что Ан-2 заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал». Но, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, именно «Байкалом» (а не «разработками на его основе») предполагалось заменить Ан-2.

              Так в 2018-м сообщалось о том, что производство «Байкалов», разработанных новосибирским СибНИА имени Чаплыгина, будет развернуто на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода уже в нынешнем году. С 2021 по 2025 год завод планировал поставить не менее 200 таких машин. «Новосибирский вариант – там и двигатель нормальный, и авионика нормальная, самолет в основном базируется на конструкции Ан-2, это биплан, его взлетно-посадочные характеристики схожи с Ан-2», – пояснил газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот Советского Союза, бывший замминистра Гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

              О том, что рассматривается замена Ан-2 именно на «Байкал», который будут собирать в Улан-Удэ, еще в апреле говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Но потом заместитель Мантурова отметил, что в чистом виде «Байкал» не устраивает, поэтому будет разрабатываться такой самолет новой модификации», – отмечает Гусаров. Было заявлено, что «Байкал» – это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. Разработку замены «откатили» на стадию конкурса. В конце августа в екатеринбургском УЗГА заявили, что собираются создать девятиместный моноплан на замену советскому «кукурузнику».

              Как отмечают эксперты, в УЗГА предлагают создать подкосный моноплан, то есть речь идет о фактическом продолжении проекта Ан-14 «Пчелка», который разрабатывался под руководством конструктора Олега Антонова в 1965-1972 годы, но так и не пошел в производство. «Байкал» же представлял собой биплан – фактически модификацию более раннего Ан-2, разработки конца 1940-х годов. Второй момент – на екатеринбургском заводе заявили, что их разработка будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тонны – в полтора раза меньше, чем у «Байкала», который весит 7,4 тонны. При этом, судя по заявлению Минпромторга, заказ подразумевает, что самолет должен вмещать до 14 человек.

              У УЗГА есть опыт производства подобных самолетов – сейчас предприятие собирает L-410 (чехословацкую разработку 1969 года), самолет того же класса, что и Ан-2, но больше и двухмоторный, пояснил Гусаров. В то же время он отметил, что УЗГА – «в первую очередь производитель самолетов, а не разработчик, и в этом ключе не совсем понятно, какое воздушное судно предприятие может создать». Поэтому собеседник не исключил, что в итоге основной заменой «кукурузника» может стать доработанная и обновленная модификация ТВС-2ДТС «Байкал».

              При этом не следует забывать, что острая проблема срочной замены отработавших свой срок Ан-2 не решается, отмечают эксперты. «Президент Владимир Путин озаботился тем, почему регулярно и массово не выпускаются отечественные самолеты малого класса для региональных линий, которые могли бы связывать сельскую местность с областными центрами, – напомнил заслуженный летчик Олег Смирнов. – Глава государства определил типы таких самолетов, посоветовавшись с Минпромторгом. Но министерство смогло предложить тот же аналог Ан-2 (другого за 30 лет там так и не придумали), и сейчас оно мечется – так чтобы выполнить указание президента». 

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