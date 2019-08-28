Моноплан на замену Ан-2 предложили создать на Урале

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) предложил создать девятиместный моноплан на замену Ан-2, рассказал главный конструктор завода по самолетостроению Вадим Демин.

«Благодаря такой конструкции планера самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5700 кг», – передает РИА «Новости» со ссылкой официальное издание МАКС-2019 «ShowObserver» слова Демина.

Сообщается также, что в рамках опытно-конструкторской работы УЗГА предложил создать одномоторный моноплан с высоко расположенным подкосным крылом.

Демин добавил, что монопланная схема проще в изготовлении, обслуживании и ремонте, а также имеет лучшие крейсерские характеристики.

Напомним, в воскресенье в Минпромторге заявили, что Ан-2 «Кукурузник» заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «Кукурузник».