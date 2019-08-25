«Кукурузник» решили заменить новым самолетом

Ан-2 «Кукурузник» заменят новой моделью регионального самолета, сообщил Минпромторг России.

Самолет будет вмещать от девяти до 14 человек, передает РИА «Новости».

Новая модель создается с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «Кукурузник».

Судьбу проекта ТВС-2ДТС и вопрос о том, что из разработок используют для новой модели, решат в сентябре.

В 2018 году газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах по массовой замене в России легендарного Ан-2.