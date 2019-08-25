«Кукурузникам» ищут срочную замену

Взгляд
25 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
Разделы

ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
Перейти а раздел…

Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
Перейти а раздел…

Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
Перейти а раздел…

Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Как жовто-блакитный флаг был символом русского мира

Олег Хавич, политический аналитик
Ещё 170 лет назад жёлто-синий флаг во Львове был символом слова «русский». Современные «профессиональные украинские патриоты» о подобных истоках своей национальной символики даже не подозревают. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим, и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство и Европейский союз вкупе с Америкой. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
Обсуждение: 169 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин ответил США на ракетный вызов. Что дальше?

    Слабые звенья «Большой семерки»

    Как европейские страны торговали территориями

      Перейти а раздел…

      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
      Подробности...

      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
      Подробности...

      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Полиция Гонконга впервые открыла огонь по демонстрантам
              Пушков отреагировал на планы пригласить Россию на саммит G7Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7Для разгона протестующих в Гонконге впервые применили водометыСледователи начали проверку тюменских медиков после отказа принимать девушку
              Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7Названо время новой попытки стыковки «Союза» с МКСОпубликовано фото новой ракетной пусковой установки КНДРПоявилось видео с места гибели режиссера Хомского
              Китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич»Верник объяснил появление фото сморкающегося в пятитысячную купюру сынаВ Харькове рухнул действующий автомобильный мостВ театре отреагировали на сообщения о госпитализации Меньшикова

              «Готовы приезжать»


              Американские музыканты назвали Крым раем

              мифы и легенды


              На День независимости Зеленский кормил украинцев байками

              пятое поколение


              Опубликовано видео демонстрации высшего пилотажа на Су-57

              Видео

              живая цепь


              В отделении Прибалтики от СССР виноват не Запад

              транспортные коридоры


              На встрече с Макроном крупная французская компания отказалась от Севморпути

              Чудовищный подтекст


              Захарова ответила Омеляну по поводу украинского флага над Владивостоком

              «теневой бан»


              Канделаки пожаловалась на травлю после пикантного признания

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Умерший формат


              Петр Акопов: Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

              Дипломатическое чудо


              Анна Долгарева: Политика России в Донбассе станет более радикальной

              Народное знамя


              Дмитрий Юрьев: Флаг вечной России

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?

              «Кукурузникам» ищут срочную замену

              Ан-2 были рабочей лошадкой сельской авиации еще с 1940-х годов   25 августа 2019, 22:13
              Фото: Валерий Морев/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              На смену легендарному «кукурузнику» будет разработан новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек. Сейчас в малой авиации остался небольшой парк старых советских самолетов, которых с каждым годом становится все меньше. Но и создание нового «кукурузника» не решит все проблемы, связанные с возрождением местной авиации в России.

              В сентябре будет принято решение о судьбе проекта нового самолета для малой региональной гражданской авиации, который должен заменить легендарный «кукурузник» – Ан-2, который был способен перевозить до 14 человек. Об этом в воскресенье агентству РИА «Новости» сообщил источник в авиапроме.

              Машина, по которой должно быть принято решение – одномоторный самолет «Байкал» (ТВС-2ДТС), разработка новосибирских конструкторов из СибНИА имени Чаплыгина. Если новой разработке дадут добро, то комплект конструкторской документации на опытный образец должен быть создан за год – до сентября 2020 года, и до декабря того же года планируется создать сам опытный образец самолета для статических испытаний.

              «Кукурузник» (или «Аннушку») разработали в конце 1940-х именно в Новосибирске, и лишь потом начался серийный выпуск на киевском авиазаводе, который ныне носит имя Антонова. Всего, по оценкам экспертов, было выпущено 18 тысяч «кукурузников» различных модификаций. Биплан Ан-2 был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как единственная в мире модель самолета, которая выпускается более 70 лет. Налет некоторых «рабочих лошадок» малой гражданской и сельскохозяйственной авиации превышал 20 тысяч часов – что также достойно книги рекордов.

              «На внутренних рейсах использовались и Л-410, как самолет «комфорт-класса», но в первую очередь – более простые Ан-2. Преимущество «Ан-второго» было в том, что самолет очень неприхотлив, допускал открытую эксплуатацию на полевых аэродромах. Их использовали и для перевозки пассажиров, и для транспортировки грузов, и для опыления полей», – рассказал газете ВЗГЛЯД авиационный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Но сейчас срок жизни «кукурузников» естественным образом подошел к концу, да и предприятия украинского концерна «Антонов» переживают далеко не лучшие времена.

              «Сейчас самолет используется мало, просто потому, что самих самолетов осталось мало. Существующие модели самолета Ан-2 – ужасно старые», – констатирует Дрозденко. Например, в прошлом году власти традиционно «бездорожной» Якутии били тревогу – в республике 80% воздушных судов составляют самолеты и вертолеты старше 30 лет. И к 2026 году парк местной авиации, включая Ан-2, самолеты для средних линий Ан-24 и вертолеты Ми-8 придется полностью списать. И это на территории размером с Западную Европу.

              «В советские времена малая авиация использовалась очень обширно. Если взять даже Москву и Подмосковье, то количество аэродромов малой авиации далеко превышало сотню. Сейчас оно исчисляется дай бог если десятками, – отмечает Дрозденко. – Раньше можно было, скажем, спокойно перелететь, к примеру, из Саратова в Куйбышев (Самару)». Более того, практически любой районный центр и даже некоторые села располагали аэродромами малой авиации, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД заслуженный пилот Советского Союза, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

              «Если в 1991 году в России было 1400 аэродромов малой авиации, то на сегодняшний день их осталось где-то около 200.

              Аэродромы распахивали, отдавали землю под застройку. Но самая большая беда постигла те регионы, где нет железных и автомобильных дорог», – подчеркивает Смирнов. Заметим, что по данным Росстата на 2016 год, 28,2% сельских населенных пунктов в России не имеют дорог с твердым покрытием для связи с сетью путей сообщения общего пользования. Проще говоря, отрезаны от «большой земли». В 15 регионах авиация остается (и скорее всего будет оставаться) главной транспортной системой. «В советское время жители таких удаленных населенных пунктов осуществляли связь с «большой землей» только при помощи авиации. На 90 процентов их возили Ан-2», – подчеркнул Смирнов.

              Если для распыления химикатов самолет, подобный Ан-2, уже великоват, а в перспективе будущее сельхозавиации – за беспилотными аппаратами, то малую гражданскую авиацию пора было «реанимировать» еще лет десять назад, отмечает Дрозденко. Эксперт подчеркивает:

              «Ан-2 был терпеливой рабочей лошадкой, «Фольксвагеном-жуком» нашей авиации. Но сейчас пришло время, для того, чтобы что-то пришло на смену. Давно пора».

              Но вопрос в том, как скоро в дело войдет новое поколение легкомоторных многоцелевых самолетов. С одной стороны, вопрос о возрождении региональной малой авиации находится в сфере особого внимания президента. Существует государственная программа развития авиапрома на 2013-2025 годы, где говорится о развитии малой авиации. С другой стороны, практических результатов пока не видно, сетуют эксперты.

              Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, еще в 2012 году глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что приблизительно через три года в стране будет налажен выпуск региональных самолетов размерностью до 19 посадочных мест. Шла речь о проекте самолета Expedition, который с 2008 года разрабатывала частная компания МВЕН из Казани. В свое время говорили о производстве самолета «Рысачок» компании «Техноавиа», о сборке в России американской Cessna и канадского самолета Twin Otter. Но ни один проект так и не был реализован, констатировал тогда ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

              Экономисты считают причиной такого неблестящего развития малой авиации слабую покупательную способность потенциальных пассажиров – того населения, которое нуждается в перелете из своего села в областной центр, но вряд ли сможет оплатить этот перелет. Получается, что перевозчику незачем закупать малые самолеты для локальных рейсов, а отечественному авиапрому – незачем их производить.

              Средняя стоимость авиабилетов в одну сторону по России в январе – мае 2019 года выросла с 3544 до 3886 руб, но это магистральные линии. А на  местных воздушных линиях перевозится менее 3% общего пассажиропотока российских авиакомпаний. И, кстати, цена может быть заоблачной – к примеру, билеты из Иркутска в город Усть-Кут той же Иркутской области сейчас продаются за 8 тысяч рублей. Для того чтобы малый авиатранспорт вернулся на линии и был востребован, цены на билеты должны быть доступными.

              С технической стороны, ситуация вроде бы лучше. «На мой взгляд, ближе всего к тому, чтобы начать выпуск этих самолетов – новосибирский СибНИА им. Чаплыгина. Он уже летает, выполняет квалификационные полеты, сертификационные полеты. Самолет с турбовинтовым двигателем, который показывает неплохие летные и точностные характеристики, и также может садиться на лыжи вместо шасси, и на водную поверхность, как и Ан-2», – отмечает Смирнов.

              У «Байкала» (ТВС-2ДТС) был хороший дебют на авиасалоне «МАКС» в июле 2017 года – образец прибыл в Жуковский самостоятельно, притом, что первый полет состоялся за несколько недель до открытия авиасалона. В прошлом году сообщалось о том, что производство «Байкалов» будет развернуто на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода уже в нынешнем, 2019-м, а с 2021 по 2025 завод планировал поставить не менее 200 таких машин. Но судя по публикациям этого лета, Минпромторг отложил начало серийного производства на 2022 вместо 2019-го. «Пока мы двигаемся медленно. Нужно ускорить процесс», – призывал в июле полпред в ДФО Юрий Трутнев, подчеркивавший, что региональный самолет (пассажирский, грузовой и для санитарной авиации) позарез нужен Дальнему Востоку с его большими расстояниями и низкой плотностью населения.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............