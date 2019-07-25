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25 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Украине перестали продавать газ

Украинский транзит остановится раньше, чем закончится контракт Фото: Стрингер/РИА Новости
Европа серьезно обеспокоена ситуацией с украинской газотранспортной системой. Ее оператор – компания «Укртрансгаз» – из-за отсутствия денег не может купить технический газ, необходимый для работы украинской трубы. Без него транзит российского газа рискует остановиться задолго до 31 декабря 2019 года, когда заканчивается транзитный контракт. Парадокс, но для России – это было бы лучшим вариантом.  Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеровФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов. Подробности...
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Почему Россия терпит выходки КНДР

Китайский плакат времен Корейской войныФото: chineseposters.net
Российская команда сейнера «Сянхайлинь-8» удерживается Северной Кореей уже более недели, но известно об этом стало только накануне. Посольство РФ в КНДР работало над освобождением моряков, стараясь не поднимать шума, однако скандальная история все же просочилась в СМИ. Почему мы вынуждены терпеть подобное поведение от страны, живущей в том числе на нашу гуманитарную помощь? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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К власти в Лондоне пришел Борис Разрушитель

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Будем откровенны – Британия является врагом Российской Федерации. И сотни лет назад, и сейчас. Именно Британия занимает наиболее русофобскую позицию и создает нам проблемы. Поэтому – чем Британии хуже, тем нам приятнее. Подробности...
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Всё печки-лавочки, Макарыч

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Таким, как Шукшин, не надо врать – всю правду бы успеть рассказать. Задача гения – не взять, а отдать. Вот почему ему веришь – безоговорочно. Подробности...
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Все еще не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...
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      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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              Легендарный Ту-144 обретет вторую жизнь к открытию МАКСа

              Восстановление легендарного сверхзвукового лайнера было бы невозможно без помощи волонтеров   25 июля 2019, 10:00
              Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин,
              Оксана Борисова,
              Диана Харькова

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              Гордость СССР, первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире Ту-144, возвращается в авиацию. Правда, не в качестве летательного аппарата — незадолго до открытия авиасалона МАКС самолет встанет на вечную стоянку рядом с аэропортом в Жуковском и будет одновременно и памятником, и музеем. О судьбе самолета и о том, как восстанавливали легендарный лайнер газете ВЗГЛЯД рассказал глава фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов.

              В рамках подготовки к МАКС-2019 мэрия подмосковного Жуковского решила разместить легендарный самолет Ту-144 перед въездом на территорию будущего авиасалона. Речь идет о том самом лайнере, который ранее демонстрировался на статичной стоянке МАКСа и поэтому знаком всем его посетителям. Работы по подготовке и самолета, и постамента начались параллельно. После ремонта его покрасили в цвета советского «Аэрофлота». Сам лайнер везли отдельно от крыльев, их решили пристыковать потом. По проекту самолет установят на трех приподнятых стойках, как бы создавая иллюзию взлета. Кстати, место для памятника местные жители выбирали сами.

              Сверхзвуковой пассажирский самолет разработало в 1960-е годы конструкторское бюро Туполева, впервые полет он совершил 31 декабря 1968 года. «Сто сорок четвертый» был первым и единственным советским серийным сверхзвуковым пассажирским самолетом. Ту-144 сравнивали с появившимся тогда же сверхзвуковым лайнером Concorde британо-французского производства. Однако советский самолет и поднялся в воздух раньше (первый «Конкорд» был введен в эксплуатацию в 1969-м), и по габаритам был больше европейского конкурента, и летные характеристики на низких скоростях были лучше, чем у «Конкорда». Длина самолета составляла 65 метров, высота – 12,5 метра, вес – 120 тонн, а размах крыла – 28 метров.

              Свой последний полет «русский Конкорд» совершил в 1999 году и с тех пор в более-менее целом виде сохранилось, насколько известно, семь экземпляров. Два из них хранились на территории Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова, рядом с Жуковским, это были самолеты с бортовыми номерами RA-77114 и СССР-77115. Теперь 114-й борт и отправился на постамент. Он эксплуатировался с апреля 1981 года и до февраля 1990 года летал как обычный гражданский лайнер.

              Как пишет блогер «ЖЖитель», идею установить в Жуковском памятник легендарному самолету обсуждали уже много лет. Призыв поддержали многие любители авиации. Однако дело не двигалось с мертвой точки, пока в Жуковском в декабре не сменилась власть. Новый мэр Юрий Прохоров сразу стал продвигать проект, который воздаст должное городу, как центру авиации, и увековечит память советских конструкторов.

              Прохорову удалось заручиться поддержкой областной администрации. Возможно, одним из аргументов стало признание Владимира Путина, прозвучавшее в начале января. Тогда президента спросили, какие события полувековой давности ему запомнились – и он назвал «появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144».

              Что касается МАКСа, то, напомним, авиасалон откроется в Жуковском 27 августа. А вот церемония открытия нового монумента условно намечена на День города – 17 августа.

              О том, как готовилось открытие памятника, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал председатель совета фонда «Легенды авиации» Михаил Агафонов.

              Михаил Агафонов<br>(фото: кадр из видео)
              Михаил Агафонов
              (фото: кадр из видео)

              ВЗГЛЯД: Михаил Михайлович, кому в первую очередь следует сказать спасибо за то, что сбылась мечта об установке памятника легендарной «Тушке»?

              Михаил Агафонов: В подготовительных работах принимали участие специалисты ЛИИ имени Громова и ПАО «Туполев», благотворительные фонды – наш фонд «Легенды авиации» и фонд «Наше небо», а также городская администрация Жуковского и волонтеры. Покраску борта взял на себя Быковский завод при поддержке «Авиастар-Ту».

              ВЗГЛЯД: Что известно о «биографии» самолета, который стал памятником?

              М. А.: «Сто четырнадцатый» – самолет, который мы ставим в качестве памятника – это самолет из общей серии Ту-144. Свои последние полеты «сто четырнадцатый» выполнял в конце 90-х годов в качестве летающей лаборатории для исследования характеристик сверхзвуковых самолетов.

              Была такая совместная программа с американцами – с Boeing (на «114-м» были установлены новые двигатели, он использовался для исследований возможностей сверхзвуковых пассажирских самолетов второго поколения по программе NASA и до апреля 1999 года выполнил 32 полета – прим. ВЗГЛЯД). 

              А где-то уже с двухтысячных годов некоторые летчики «заразились» идеей о том, что в городе надо поставить памятник самолетам Ту-144.

              ВЗГЛЯД: Но реализовать задуманное удалось только полтора десятилетия спустя?

              М. А.: Да, работу начали в 2016-м. Мы с коллегами организовали фонд «Легенды Авиации», разработали проект, была собрана проектная документация по установке самолета. Нашли подходящее место – развилку на въезде в наш город, на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.

              Там есть треугольная площадка, по форме напоминающая силуэт самолета.

              Самолет очень удачно в него вписался. Плюс планируем создать там постоянно действующий музейный павильон – в итоге здесь должен появиться некий городской «центр притяжения». Конечно, без поддержки лично главы города и администрации реализовать бы не удалось, не удалось бы и без помощи «Туполева».

              Но сам фонд «Легенды Авиации» за прошедшие годы провел, не скрою, колоссальную работу, чтобы осуществить этот проект. К началу этого года, когда проект поддержал и губернатор Московской области Андрей Воробьев, у нас уже была такая основа, что мы в кратчайшие сроки реализовали его.

              ВЗГЛЯД: Действительно ли к началу работы над проектом «114-й» был не в лучшем состоянии?

              М. А.: К сожалению, многое было утрачено – и оснащение, и оборудование. Приходилось буквально искать по крупицам, и здесь мы тесно взаимодействовали с коллегами из Казани. Они в 2017 году свой самолет из Казанского университета, борт СССР-77107, поставили в качестве памятника около университета КНИТУ-КАИ. Мы тоже им помогали.

              Только на одной консоли крыла, которая со временем претерпела деформацию, надо было многое подработать. В целом проделана большая работа.

              У нас работали и волонтеры – ребята из Монино, большую помощь оказал координатор волонтеров музея ВВС Павел Проскурня. Инженер авиационного учебно-методического центра «Туполева», обслуживающий специалист Ту-144 Алексей Амелюшкин был настоящим хранителем самолетов-ветеранов. Он долгое годы следил за тем, чтобы они были в хорошем состоянии. И он тоже активно участвовал в этой народно-общественной работе.

              ВЗГЛЯД: В чем, с вашей точки зрения, значение появления в России памятника Ту-144?

              М. А.: Конечно, этот проект – не только городского или областного масштаба. Это и для всей страны, думаю, очень значимо – как память о достижениях нашей авиационной науки и производства. Этот самолет впервые полетел 50 лет назад – и можно сказать, это была очередная наша победа в соревновании с объединенной Европой.

              Мы взлетели на несколько месяцев раньше, чем «Конкорды». Ту-144 – это первый сверхзвуковой пассажирский самолет в мире. Мы вправе гордиться этим. Конечно, это символическая дань памяти людей, которые были гордостью нашей страны – конструкторов, работников авиапрома, всех тех, кто поднимал эти самолеты в воздух.

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