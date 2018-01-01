Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях

Президент России Владимир Путин пришел в студию программы «Время», которая 1 января отмечает полувековой юбилей: он рассказал, что хотел бы слышать в новостях, вспомнил новости 50-летней давности и оценил влияние на себя публичности.

Президент России в студии программы «Время», отвечая на вопрос о том, какую главную новость он хотел бы услышать в информационном выпуске, рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что добились максимальных результатов в реализации поставленных задач.

«В Новый год мы всегда думаем о будущем, а сейчас в преддверии нового года и в ближайшее время и я, в том числе, и мои коллеги, говорили и будем говорить о будущем страны, о будущем России, о том, чего мы бы хотели добиться, каких высот, к каким высотам поднять страну», – приводит его слова РИА «Новости».

«Разумеется, я реалист и понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все», – добавил он. – Такого реальной жизни такого не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий».

В ходе праздничного выпуска Владимир Путин признался, что бывал на Первом канале не более двух раз. А программу «Время» старается смотреть в прямом эфире, потому что это «гораздо интереснее».

Передачу он назвал лидером.

«Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», – заметил он.

«Сердечно поздравляю вас», – сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, какие события полувековой давности – когда впервые вышло в эфир «Время», – он заметил: «Из тех ярких событий это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144». Это событие и сейчас кажется ему «какой-то фантастикой», а тогда «вообще было что-то невообразимое». Также президент вспомнил «яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года».

Переходя к ответам на вопросы о себе самом, Путин обратил внимание на то, что частью его работы – как и профессии журналиста – является необходимость присутствовать на месте событий.

Ведущие выпуска, в частности, заметили, что глава государства приезжал к телецентру во время пожара в 2005 году.

«То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это естественная часть моей работы, ничего здесь необычного нет», – заметил Путин.

При этом президент признался, что не любит гримироваться перед эфирами.

«Что касается работы с камерой – для меня всегда было, не могу сказать, отвратительно, это перебор. Неприятно было знаете что-то, что для вас является естественным – всякий макияж и так далее», – заметил он.

Кирилл Клейменов, который вел программу вместе с диктором Анной Шатиловой, признался, что журналисты тоже не очень любят гримироваться

Владимир Путин, кроме того, рассказал, что публичность не повлияла на его привычки. «Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком», – сказал он. На вопрос, пришлось ли ему избавляться от привычек, когда стал чаще появляться в кадре, глава государства ответил отрицательно.

«Как ни странно, нет. Почему? Потому, что она, действительно, на виду, но в моей прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают. Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет», – заключил он.

Владимир Путин также заверил, что не думает о своей роли в истории.

«Не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует»,

– полагает президент.

Он рассказал, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя свободного времени у него практически нет.

«Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю», – приводит его слова ТАСС.

Обращаясь к журналистам, российский лидер подчеркнул, что «всегда в любом деле, а в информационном деле – тем более – всегда важен эталон надежности, эталон достоверности и своевременность информации в информационной работе». По его словам, всем этим критериям всегда отвечала и отвечает программа «Время».

Первый выпуск программы «Время» зрители увидели 50 лет назад, 1 января 1968 года.