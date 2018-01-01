Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях

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Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
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Сделка по С-400 втягивает Турцию в рублевую зону

Россия широким жестом отдает ЗРК пока за полцены – Турция отдаст другую половину «потом»Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Параметры сделки по покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 окончательно определены. Одной из особенностей стал кредитный договор – больше половины суммы за ЗРК Анкара заплатит в рассрочку, причем рублями. Насколько это выгодно для России и нет ли риска, что Турция не сможет расплатиться по этому долгу? Подробности...
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«У детей есть причина бояться Деда Мороза»

В среднем полноценная амуниция Мороза обходится в 30–45 тысяч рублейФото: Донат Сорокин/ТАСС
Дед Мороз – это не только сказка, но и профессия. Причем профессия чрезвычайно тяжелая, требующая готовности к любым ситуациям. Как сказался на ней экономический кризис? Как не испортить ребенку праздник, приглашая в дом Деда Мороза? И правы ли психологи, утверждающие, что «новогодний волшебник» может быть опасен для детской психики? Подробности...
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«Экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем»

«Мы стоим на пороге нового экономического чуда», – заявил Трамп Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Единственными очевидными успехами Дональда Трампа на президентском посту стали экономические, их признает даже Владимир Путин. Америке обещаны «чудо» и новая «золотая эра», но все это отнюдь не значит, что структурные проблемы американской экономики близки к разрешению. И очень может быть, что Трамп опять себя перехваливает. Подробности...
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Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
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2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
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На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
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          Путин рассказал, что хотел бы услышать в новостях

          1 января 2018, 19:50

          Текст: Анастасия Петрова

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          Президент России Владимир Путин пришел в студию программы «Время», которая 1 января отмечает полувековой юбилей: он рассказал, что хотел бы слышать в новостях, вспомнил новости 50-летней давности и оценил влияние на себя публичности.

          Президент России в студии программы «Время», отвечая на вопрос о том, какую главную новость он хотел бы услышать в информационном выпуске, рассказал, что хотел бы услышать в новостях о том, что добились максимальных результатов в реализации поставленных задач.

          «В Новый год мы всегда думаем о будущем, а сейчас в преддверии нового года и в ближайшее время и я, в том числе, и мои коллеги, говорили и будем говорить о будущем страны, о будущем России, о том, чего мы бы хотели добиться, каких высот, к каким высотам поднять страну», – приводит его слова РИА «Новости».

          «Разумеется, я реалист и понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые ставили, и решили все», – добавил он. – Такого реальной жизни такого не бывает. Но мне бы очень хотелось услышать в новостях, в аналитике, что мы приложили максимум усилий».

          В ходе праздничного выпуска Владимир Путин признался, что бывал на Первом канале не более двух раз. А программу «Время» старается смотреть в прямом эфире, потому что это «гораздо интереснее».

          Передачу он назвал лидером.

          «Сегодня особый день. Это не только праздник вашего коллектива. Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа «Время» стала лидером информационных программ», – заметил он.

          «Сердечно поздравляю вас», – сказал президент.

          Отвечая на вопрос о том, какие события полувековой давности – когда впервые вышло в эфир «Время», – он заметил: «Из тех ярких событий это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144». Это событие и сейчас кажется ему «какой-то фантастикой», а тогда «вообще было что-то невообразимое». Также президент вспомнил «яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года».

          Переходя к ответам на вопросы о себе самом, Путин обратил внимание на то, что частью его работы  – как и профессии журналиста – является необходимость присутствовать на месте событий.

          Ведущие выпуска, в частности, заметили, что глава государства приезжал к телецентру во время пожара в 2005 году.

          «То, о чем вы сказали – быть на месте событий – это естественная часть моей работы, ничего здесь необычного нет», – заметил Путин.

          При этом президент признался, что не любит гримироваться перед эфирами.

          «Что касается работы с камерой – для меня всегда было, не могу сказать, отвратительно, это перебор. Неприятно было знаете что-то, что для вас является естественным – всякий макияж и так далее», – заметил он.

          Кирилл Клейменов, который вел программу вместе с диктором Анной Шатиловой, признался, что журналисты тоже не очень любят гримироваться

          Владимир Путин, кроме того, рассказал, что публичность не повлияла на его привычки. «Я все-таки старался всегда быть непубличным человеком», – сказал он. На вопрос, пришлось ли ему избавляться от привычек, когда стал чаще появляться в кадре, глава государства ответил отрицательно.

          «Как ни странно, нет. Почему? Потому, что она, действительно, на виду, но в моей прежней жизни я все время старался вести себя так, как будто за мной постоянно наблюдают. Сказать, что мне пришлось что-то кардинально поменять, пожалуй, нет», – заключил он.

          Владимир Путин также заверил, что не думает о своей роли в истории.

          «Не думаю об этом совершенно, потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует»,

          – полагает президент.

          Он рассказал, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя свободного времени у него практически нет.

          «Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю», – приводит его слова ТАСС.

          Обращаясь к журналистам, российский лидер подчеркнул, что «всегда в любом деле, а в информационном деле – тем более – всегда важен эталон надежности, эталон достоверности и своевременность информации в информационной работе». По его словам, всем этим критериям всегда отвечала и отвечает программа «Время».

          Первый выпуск программы «Время» зрители увидели 50 лет назад, 1 января 1968 года.


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