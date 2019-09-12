Стал известен разработчик легкого самолета на замену Ан-2

Победителем открытого конкурса Минпромторга на разработку легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 стал «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА).

Как передает РИА «Новости», в Минпромторге информацию об этом комментировать не стали.

Ранее в Минпромторге заявили, что Ан-2 «Кукурузник» заменят новой моделью регионального самолета, который будет вмещать от девяти до 14 человек и будет создаваться с учетом наработок по самолету ТВС-2ДТС «Байкал», которым сначала и хотели заменить «Кукурузник».

Напомним, 28 августа главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин рассказал, что на предприятии предложили создать девятиместный моноплан на замену Ан-2, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4800 кг, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7400 кг). Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5700 кг.