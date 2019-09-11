Минобороны заявило об отсутствии признаков насильственной смерти у военного в Гюмри

Признаков насильственной смерти у военнослужащего российской базы в армянском Гюмри выявлено не было, командование Южного военного округа проводит проверку, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«Командование российской военной базы Южного военного округа в Республике Армения совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Пресс-служба указывает, что военнослужащий находился дома, когда почувствовал себя плохо. После этого он вызвал скорую, однако прибывшие врачи только констатировали смерть военнослужащего, передает РИА «Новости».

«Реанимационные мероприятия результатов не дали. Никаких признаков насильственной смерти выявлено не было. Причины смерти устанавливаются», – подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Гюмри найдено тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы. Следственный комитет Армении заявил о наличии признаков насильственной смерти.