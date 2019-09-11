Газпром обязали вдвое сократить доставку газа по Opal

Газпром обязан сократить доставку газа по трубопроводу Opal на 50% по решению суда ЕС, заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии.

«Федеральное сетевое агентство призвало компании исполнить решение суда... Транспортировка газа Газпрома на эксплуатируемом участке трубопровода Opal должна быть сокращена до половины его мощности», – пояснили в агентстве, передает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что Еврокомиссия оценит решение суда ЕС по газопроводу Opal, только после этого решит, как действовать дальше.

Накануне сообщалось, что суд Евросоюза отменил решение ЕК по доступу Газпрома к газопроводу Opal. Исключения для компании от 2009 года снова в силе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом решении суда.