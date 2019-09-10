Исключения ЕК по доступу Газпрома к Opal от 2009 года вновь обрели юридическую силу

Суд Евросоюза отменил решение Еврокомиссии по доступу для Газпрома к газопроводу Opal, теперь исключения по доступу компании к трубе от 2009 года вновь действуют, сообщили в пресс-службе ЕК.

«Поскольку пересмотренное решение ЕК было аннулировано... решение об исключении от 2009 года теперь вновь применимо», – пояснили в Еврокомиссии, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суд ЕС отменил решение ЕК об изменении режима использования Opal, так как оно было принято с нарушением принципа энергетической солидарности.

Из-за ограничений Opal, который принимает газ из «Северного потока» в Германии, поток долгое время был недогружен, пока в 2016 году ЕК не одобрила расширение доступа для Газпрома.

Ранее польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal. Решение Еврокомиссии о полном использовании трубы Газпромом было отменено.